"Être à fond" ou partir : Elon Musk pose un ultimatum aux employés de Twitter

Nouvel ultimatum d'Elon Musk. Mercredi, le nouveau patron de Twitter a, dans un courrier, demandé individuellement aux employés du réseau social de s'engager, d'ici jeudi 17 novembre, à se donner "à fond" pour l'entreprise, faute de quoi ils seront licenciés. "Pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel, nous allons avoir besoin d'être à fond, à l'extrême", a écrit le nouvel actionnaire majoritaire de la plateforme dans cette communication interne.

"Cela signifie travailler de longues heures à haute intensité", a-t-il poursuivi. "Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante."