Eurêka ! Un amateur trouve une forme géométrique jusque-là considérée impossible

Cette découverte est "excitante, surprenante et étonnante", déclare à l'AFP Marjorie Senechal, mathématicienne au Smith College (Massachusetts), qui y voit plus qu'une simple belle histoire. À l'entendre, le nouveau motif et ses variantes devraient "mener à une compréhension plus profonde de l'ordre dans la nature et de la nature de l'ordre". Pour Doris Schattschneider, mathématicienne à la Moravian University (Pennsylvanie), les deux formes sont "impressionnantes". Même le mathématicien et Nobel de physique Roger Penrose, spécialiste des tuiles apériodiques, doutait qu'un tel exploit soit possible, relève-t-elle.

La prestigieuse Université d'Oxford organisera en juillet prochain événement célébrant cette découverte, le Hatfest (en anglais, la "fête du chapeau"), auquel participera Roger Penrose. Cette découverte est d'autant plus étonnante que "la réponse est tombée du ciel et des mains d'un amateur", souligne Craig Kaplan. "Et de la plus belle façon, grâce à un amoureux du sujet, qui l'explore en dehors de tout objectif professionnel", conclut ce spécialiste.