EuroMillions : un Britannique en phase terminale remporte plus d'1 million d'euros

Ian Anderson et son épouse Marlyn ont remporté 1 million de livres sterling après avoir joué à l'EuroMillions le 12 mars. Ancien ouvrier sur les chantiers, ce septuagénaire est atteint d'une maladie pulmonaire en phase terminale. Grâce à ce gain inespéré, le couple va s'installer dans un logement plus spacieux, afin d'améliorer la fin de vie du gagnant.

Un dernier et magnifique cadeau. Ian Anderson, un Britannique de 77 ans en phase terminale, et sa femme Marlyn, 70 ans, viennent de remporter un million de livres sterling à l’EuroMillions (environ 1.160.000 euros). Le couple, qui avait acheté son ticket le 12 mars dernier, pensait au départ avoir remporté 1000 livres. "J’ai commencé à compter les zéros et je n’en croyais pas mes yeux", raconte Marlyn à la BBC.

"J’ai regardé désespérément l’horloge en attendant jusqu’à 8 heures du matin pour pouvoir appeler la National Lottery et qu’on me confirme si ce que je voyais était bien réel. Je n’arrivais pas à y croire lorsque la personne à l’autre bout du fil m’a dit que c’était bien le cas", avoue-t-elle.

Après avoir travaillé toute sa vie sur les chantiers, Ian Anderson a contracté une grave maladie pulmonaire, sans doute en raison d’une exposition prolongée à l’amiante. Il réside au rez-de-chaussée d’une petite maison, dans un salon organisé en chambre car il est incapable de monter à l’étage. Grâce à ce gain inespéré, le couple prévoit de s’installer dans un logement plus spacieux.

"Gagner à la loterie peut vous permettre d’acheter des choses que vous ne pouviez pas vous offrir, mais pas la santé", souligne Marlyn, auxiliaire de vie qui a arrêté de travailler pour son s’occuper de son son mari. "C’est pour cette raison que la meilleure chose à faire est de rendre votre vie aussi confortable que possible."