Euthanasie : le Portugal vote encore pour dépénaliser "la mort médicalement assistée"

La troisième fois sera-t-elle la bonne ? Le Parlement portugais a, une nouvelle fois vendredi 9 décembre, voté une loi dépénalisant "la mort médicalement assistée". La balle est désormais dans le camp du président conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, qui aura le dernier mot.

Le texte approuvé vendredi précise notamment que la décision de recourir à la mort médicalement assistée résulte d’une décision personnelle "réitérée", "libre et éclairée" d’une personne "majeure" souffrant d’une "maladie grave et incurable". Le projet de loi a été approuvé sous les applaudissements, grâce notamment aux voix du Parti socialiste, qui dispose de la majorité absolue, et de quelques députés de l'opposition. Cette loi rappelle que "le droit à la vie ne peut se transformer en un devoir de vivre dans n’importe quelles circonstances", a affirmé la députée socialiste Isabel Moreira, figure de proue des partisans de la légalisation de l'euthanasie, à l'issue du vote.