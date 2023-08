Prigojine : ces deux fois où le patron de Wagner a fait croire qu'il était mort

Evgueni Prigojine est-il vraiment mort dans le crash d'un avion mercredi ? S'il juge "très probable qu'il soit effectivement mort", le ministère de la Défense britannique souligne qu'il n'y a "pas encore de preuve définitive que Prigojine était à bord". Certains se demandent s'il n'est pas encore vivant, d'autant que, par deux fois, le chef de Wagner a trompé la mort.

Le média russe indépendant Medusa, qui s'est entretenu avec plusieurs combattants et ex-combattants de Wagner, rappelle que Prigojine a simulé sa mort à deux reprises. En octobre 2019, un avion de transport militaire s'était écrasé au Congo et Prigojine était sur la liste des passagers. Des médias avaient donc affirmé qu'il était à bord et avaient annoncé son décès.

En août 2022, des blogueurs militaires mais aussi des chaînes Telegram avaient rapporté une attaque sur une base du groupe Wagner, dans la ville de Popasna, dans la région de Lougansk, en Ukraine. Ils avaient affirmé que Prigojine avait été touché et qu'il était probablement mort.