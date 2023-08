Mort d'Evgueni Prigojine : quelles sont les hypothèses envisagées pour expliquer le crash ?

"Il est presque certain que Poutine a ordonné au commandement militaire russe d'abattre l'avion de Prigojine", avance également le centre de recherches américain Institute for the Study of War. Il évoque explicitement la possibilité d'un "assassinat des hauts dirigeants de Wagner", qui représentait selon lui pour le Kremlin "probablement la dernière étape pour éliminer Wagner en tant qu'organisation indépendante". Même la presse russe se fait écho de cette possibilité : "Des trous dans le fuselage et les ailes indiquent un possible tir de missile", note le quotidien russe Kommersant dans sa Une ce jeudi.