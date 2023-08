Mort de Prigojine dans un crash : qui étaient les membres de Wagner présents dans l'avion ?

Dmitry Outkine

Âgé de 53 ans, Dmitry Outkine était un pilier de la galaxie Prigojine. Un statut qu'il a pu acquérir grâce à sa longue carrière militaire. Celle-ci débute dans l'armée russe, durant les deux guerres de Tchétchénie (1994-1996 et 1999-2009). Au début des années 2000, ce colosse aux tatouages SS officie pour les services secrets militaires russes à la frontière estonienne. Dix ans plus tard, il quitte l'armée et part en Syrie en tant que mercenaire pour Slavia Corps. En combattant avec le régime de Damas, il gagne son surnom de "tortionnaire", étant impliqué dans des crimes de guerre.