Guerre en Ukraine : Kiev a identifié "plus de 8000 cas" de crimes de guerre

Les chiffres sont terrifiants et pourtant, probablement sous-estimés. Ce jeudi 28 avril, les enquêteurs ukrainiens ont identifié "plus de 8000 cas" présumés de crimes de guerre depuis le début de l'invasion russe, selon la procureure générale d'Ukraine, Iryna Venediktova.

"Il s'agit en fait de 8600 affaires concernant uniquement les crimes de guerre et de plus de 4000 affaires qui sont liées aux crimes de guerre", a-t-elle précisé dans un entretien au média allemand Deutsche Welle. Ces crimes comprennent "le meurtre de civils, le bombardement d'infrastructures civiles, les tortures" et les "crimes sexuels" signalés dans le "territoire occupé de l'Ukraine", ajoute la magistrate. D'autres enquêtes ciblent également "l'utilisation d'armes interdites" pendant l'offensive.