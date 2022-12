EXCLUSIF - Zelensky sur LCI : le chef d'État ukrainien compare la stratégie de Poutine à celle d'Hitler

"Avec Hitler, on a eu beau négocier, les nations entières ont souffert. Mais avec une Allemagne autre, débarrassée du nazisme, une Allemagne démocratique, le résultat est bien différent, le monde est heureux d’avoir un tel pays", poursuit-il, espérant une évolution semblable du côté de Moscou. "Avec la Russie, c’est pareil : dès qu’elle est prête au respect de la démocratie, du droit et de la liberté, on est partant."