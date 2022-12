EXCLUSIF LCI - "Je n'y crois pas trop" : Zelensky sceptique sur les échanges entre Macron et Poutine

Pourquoi le chef de l'État français garde-t-il le contact avec Vladimir Poutine ? Cela peut-il vraiment servir la cause ukrainienne ? "Non, je n'y crois pas trop", répond Volodymyr Zelensky, invité exceptionnel de Darius Rochebin ce vendredi sur LCI. Et d'ajouter, comme pour mieux enfoncer le clou : "Emmanuel est en droit de faire comme il le souhaite, mais ça continue depuis 2019. Je ne crois pas que ça porte ses fruits."