Expatrié aux États-Unis, Bolsonaro veut revenir au Brésil "dans les semaines qui viennent"

"Nous avons eu une gouvernance sans corruption. Nous avons travaillé avec cœur, avec honnêteté. Aucune mesure de rétorsion, voire de persécution, ne se justifie", a-t-il affirmé, alors qu'il fait l'objet d'une enquête par la Cour suprême de son pays pour déterminer son rôle dans l'assaut des institutions nationales à Brasilia le 8 janvier dernier, mené par des bolsonaristes.

Six heures après les assauts, Jair Bolsonaro avait finalement condamné du bout des lèvres "les déprédations et invasions de bâtiments publics", tout en niant toute responsabilité. Son successeur de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva, s'est dit pour sa part "certain", le 2 février, que l'ex-président avait "préparé le coup d'État".