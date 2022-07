Expédition sur l'Océan Arctique : après une vive inquiétude, des nouvelles (un peu) rassurantes de Mike Horn

Le Sud-africain Mike Horn et le Norvégien Borge Ousland, respectivement âgés de 53 et 57 ans, ont quitté Nome en Alaska par voilier le 25 août. Ils ont atteint la mer de glace le 12 septembre et voyagent depuis à ski, en tirant des traîneaux chargés de vivres. Au départ, ils envisageaient d'achever leur traversée vers mi-novembre. Mais "à cause du changement climatique, la glace est plus fine que d'habitude et plus encline à dériver", avait expliqué samedi un porte-parole de l'expédition, Lars Ebbesen.

Mike Horn, qui publie régulièrement des messages sur les réseaux sociaux, avait évoqué lundi soir une situation compliquée. "Avec ce climat instable et la dérive des glaces, il nous est extrêmement difficile de prévoir le nombre de kilomètres qu’il nous reste à parcourir. (…) Nous nous sentons faibles et nous n’avons plus beaucoup de nourriture, nous en avons assez pour nous sortir d’ici mais ce sera très dur", a écrit l'explorateur, avant de finalement supprimer le message. Ce dernier était néanmoins accompagné d'une photo de Børge Ouslan, emmitouflé dans son manteau, le nez ensanglanté. Un second message, plus optimiste, a été publié peu après : "Aujourd’hui, malgré nos blessures (comme on peut voir sur la photo), nous nous sentons fatigués, mais inarrêtables. Nous savons que l’arrivée est proche, nous devons maintenant rassembler la force qu’il nous reste pour nous battre et y parvenir".

Il reste un peu moins de 500 kilomètres à parcourir aux deux hommes pour achever leur expédition. Selon Annika Horn, "les chances d'y parvenir sont minimes". Celle-ci espérait donc mettre en place un plan d'urgence : "Parmi les différentes options, on est en train de voir s'il y a des brise-glace dans la région ou si on peut envoyer un hélicoptère", a expliqué la jeune fille la semaine dernière.