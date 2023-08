Explosion à Beyrouth : trois ans après, l'impossible enquête judiciaire

Même si le juge Tarek Bitar n'a plus remis les pieds au palais de justice depuis des mois, son investigation "se poursuit", a assuré à l'AFP un expert juridique qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité. Selon cette source, le juge serait déterminé à poursuivre son travail jusqu'à rendre son acte d'accusation, soulignant qu'il en avait fait la promesse aux familles des victimes. Pour autant, l'enquête semble plus que jamais dans l'impasse.

Faute d'avancée, les familles des plus de 220 personnes mortes lors de l'explosion, en plus des 6500 qui ont été blessées, espèrent toujours qu'une enquête internationale puisse s'ouvrir. "À l'occasion du troisième anniversaire de l'explosion, nous ne sommes encore loin d'avoir obtenu justice ou que des comptes soient rendus pour cette catastrophe qui a détruit la moitié de la capitale", ont constaté 300 ONG, dont Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International, auxquelles se sont jointes des familles de victimes dans une lettre où elles ont renouvelé leur souhait d'une commission d'enquête internationale.

"Faire la vérité sur ce qui s'est passé le 4 août 2020 est le seul moyen d'éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise à l'avenir et est essentiel pour garantir une réparation après la tragédie survenue ce jour-là", ont affirmé ces différents acteurs. Mais jusque-là, les autorités libanaises ont toujours refusé qu'une enquête internationale soit ouverte.