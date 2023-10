Explosion à l'hôpital Ahli Arab de Gaza : toujours autant d'incertitudes sur le bilan humain

Côté israélien, on suggère également que le bilan annoncé de victimes est inférieur à celui relayé par le Hamas. Jonathan Conricus, un porte-parole de l'armée, a mis en doute les éléments fournis par les Palestiniens : "Où sont tous les corps ?", a-t-il interrogé ? Sur les clichés et vidéos qui ont été partagés, les housses mortuaires se comptent davantage en dizaines qu'en centaines, ce que certains voient comme un élément accréditant la thèse d'un bilan humain plus modéré.

Des images de la zone d'impact ont par ailleurs été passées au crible. Afin d'authentifier avec certitude certaines des vidéos partagées en marge de l'explosion, mais aussi pour tenter d'en évaluer la puissance. Le cratère, d'une taille assez réduite, a notamment été présenté par Israël comme la preuve qu'il ne s'agissait pas de bombes utilisées par son armée. Lorsque l'on s'intéresse aux dégâts causés par la déflagration, on constate par ailleurs que les deux bâtiments principaux de l'hôpital sont restés sur pied. C'est en effet la zone du parking qui a été directement touchée, comme en témoignent des véhicules calcinés et retournés. La structure du bâtiment, elle, a résisté.