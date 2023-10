Explosion dans un hôpital de Gaza : le bilan mis en doute par un responsable du renseignement européen

Une nouvelle version des faits. Selon le responsable d'un service de renseignement européen, l'explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza aurait causé la mort de "quelques dizaines" de personnes et non des centaines. "Il n'y a pas 200 voire 500 morts, mais plutôt quelques dizaines, probablement entre 10 et 50", a affirmé cette source à l'Agence France-Presse sous couvert d'anonymat.

Par ailleurs, cette même source juge qu'"Israël n'a probablement pas fait ça", d'après les "pistes sérieuses" de renseignement dont ses services disposent. Mercredi midi, le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, évoquait un bilan de 471 morts.

"Le bâtiment n'a pas été détruit", a ajouté cette source européenne. "L'hôpital avait probablement été évacué précédemment, comme tout un tas d'hôpitaux situés dans le nord de Gaza", après l'injonction en ce sens de l'armée israélienne, souligne-t-il. Celui-ci assure par ailleurs qu'"aucun élément ne corrobore" le fait que des centaines de personnes se trouvaient sur le parking où s'est produit l'explosion.