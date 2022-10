Explosion sur le pont de Crimée : comment l'édifice est-il protégé ?

Aux abords de cet ouvrage, en plus des systèmes de défense antiaérienne (Pantsir S-1 et Tor, entre autres), deux régiments mobiles de missiles S-400 forment "un dôme de protection d’un diamètre de 400 kilomètres". Sous l’eau, des dauphins militaires effectueraient des patrouilles et des nageurs de combat seraient toujours prêts à intervenir. En cas d'intrusion à moins de 100 mètres du pont, un signal audio très puissant, pouvant atteindre le seuil de douleur, se déclenche automatiquement pour éviter, par exemple, qu'un plongeur place des charges explosives au niveau de ses fondations.