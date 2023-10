Explosion sur un hôpital à Gaza : qu'est-ce que le Jihad islamique, mis en cause par Israël ?

Si le Hamas et le Jihad islamique partagent leur haine envers l'Etat hébreu, les deux camps connaissent des tensions depuis plusieurs années. En août 2022, le Hamas s'était d'ailleurs tenu à l'écart de trois jours de combats entre le Jihad islamique et Israël ayant fait 49 morts à Gaza. Un sondage réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research à l'issue de cette confrontation avait montré que 50% des Palestiniens étaient d'accord avec cette décision du Hamas, 37% s'y montrant opposés. Cet épisode de violence avait fait émerger quelques rares critiques à l'encontre du Jihad islamique sur les réseaux sociaux palestiniens après des informations selon lesquelles des roquettes défectueuses avaient causé plusieurs morts dans la bande de Gaza.

Preuve de son emprise sur le terrain, le Jihad islamique s'était manifesté le mercredi 4 octobre, trois jours avant l'attaque en Israël. Missiles, roquettes et drones avaient été exhibés dans les rues de Gaza, où 4500 membres des Brigades avaient défilé. Montés sur des camions peints en vert et camouflés, des missiles présentés comme "de fabrication locale" avaient notamment été montrés lors de la cérémonie.