Beyrouth : 21 Français blessés dans les explosions, près de 5700 habitent dans la zone touchée

Au lendemain des explosions, les secouristes continuent de chercher des potentiels blessés, ou décédés, sous les décombres de la ville dévastée. Pour l'heure, plus de 113 morts et plus de 4.000 blessés sont recensés par la Croix Rouge libanaise. Selon les estimations du gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, jusqu'à 300.000 personnes se retrouvent sans domicile.