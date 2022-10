Exportation de céréales, échange de prisonniers... Le point sur la situation en Ukraine

1031 soldats ukrainiens libérés au total. La Russie et l’Ukraine ont procédé, ce samedi 29 octobre, à l’échange d’environ 50 prisonniers de guerre, selon Kiev et Moscou. Les services de renseignement militaire ukrainiens ont annoncé le retour de 52 détenus, parmi lesquels on recense notamment des soldats, des marins, des garde-frontières, des membres de la garde nationale et des médecins. D'autre part, le ministère russe de la Défense a également déclaré que l’Ukraine avait rendu à la Russie plus de 50 prisonniers de guerre suite aux négociations. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a affirmé que depuis le début du conflit, la Russie a libéré 1031 soldats ukrainiens qui avaient été faits prisonniers.