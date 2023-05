Expulsions de diplomates et accusations d'intimidation : nouvelle crise diplomatique ente le Canada et la Chine

La crise entre les deux pays intervient alors que, depuis plusieurs semaines, le gouvernement de Justin Trudeau est soumis à des pressions croissantes pour qu'il hausse le ton face à Pékin, accusé de nombreuses ingérences dans les affaires canadiennes. "Il y avait (...) un vrai risque politique pour le gouvernement Trudeau. Il a donc décidé de prendre le risque de montrer les muscles", analyse pour l'AFP Geneviève Tellier, professeure d'études politiques à l'université d'Ottawa.

Les relations entre la Chine et le Canada se sont fortement dégradées ces dernières années, particulièrement après l'arrestation en 2018 par Ottawa d'une responsable du groupe de Huawei, géant chinois des télécoms, et l'emprisonnement, en représailles par Pékin, de deux ressortissants canadiens. Si tous les trois ont depuis été libérés, les tensions ont perduré, Pékin reprochant à Ottawa son alignement sur la politique chinoise de Washington et les autorités canadiennes accusant régulièrement la Chine d'ingérence.

Ces derniers mois, le Canada a petit à petit durci ses positions en expulsant des firmes chinoises de l'industrie des minerais rares au nom de la "sécurité nationale", dénonçant publiquement le traitement de la minorité musulmane Ouïghour par Pékin, et en dévoilant sa stratégie pour l'Asie-Pacifique pour contrer l'influence de la Chine.