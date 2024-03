Extradition de Julian Assange : des garanties réclamées aux États-Unis, le patron de Wikileaks reste à Londres

La justice britannique réclame de nouvelles garanties aux États-Unis quant au traitement qui serait réservé à Julian Assange en cas d'extradition. Les autorités américaines ont trois semaines avant un dernier recours contre l'extradition du fondateur de WikiLeaks.

Julian Assange reste pour l'instant au Royaume-Uni. La justice britannique a demandé ce mardi aux États-Unis de nouvelles garanties sur le traitement qui sera réservé à Julian Assange en cas d'extradition. Sans ces garanties, Londres accordera un dernier recours au fondateur de WikiLeaks contre son extradition.

Les autorités américaines disposent de trois semaines pour garantir que l'Australien bénéficierait du premier amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression, et qu'il ne serait pas condamné à la peine de mort, selon un résumé du jugement.

Trois semaines pour fournir des garanties

"Si ces assurances ne sont pas fournies" d'ici trois semaines, Julian Assange pourra faire appel de la décision de l'extrader, accordée en juin 2022 par le gouvernement britannique, indiquent les juges. A l'inverse, si les Etats-Unis fournissent les garanties demandées, une nouvelle audience se tiendra le 20 mai pour que les juges décident si elles sont satisfaisantes.

Les soutiens du fondateur des WikiLeaks avaient prévenu qu'en cas de défaite, ils saisiraient la Cour européenne des droits de l'Homme dans l'espoir de faire suspendre l'extradition. Durant les audiences, ses avocats se sont efforcés de convaincre les magistrats que les poursuites contre lui étaient "politiques" et qu'une extradition mettrait sa santé, et même sa vie, en danger.

Pour tenter de rassurer sur le traitement qui lui serait infligé, les Etats-Unis ont affirmé qu'il ne serait pas incarcéré à la prison de très haute sécurité ADX de Florence dans le Colorado et qu'il recevrait les soins cliniques et psychologiques nécessaires.

La justice américaine poursuit Julian Assange pour avoir publié à partir de 2010 plus de 700.000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan. Julian Assange avait été arrêté par la police britannique en 2019 après sept ans passés dans l'ambassade d'Équateur à Londres.