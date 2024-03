Face à la hausse du coût de la vie, la Suisse vote un 13ᵉ mois de pension pour les retraités

Les électeurs helvètes étaient appelés aux urnes ce dimanche 3 mars au sujet des retraites. S’ils ont rejeté le relèvement de l’âge du départ à la retraite, ils ont validé le principe d’un 13ᵉ mois de pension. Pierre-Yves Maillard, président de la Fédération syndicale suisse, se félicite d’un scrutin "historique".

Jamais les syndicats n’étaient parvenus à faire adopter une proposition par la voie de la démocratie directe. Son nom ? "Mieux vivre sa retraite". Appelés aux urnes ce dimanche, les électeurs suisses ont voté en faveur d’un 13e mois de pension pour les retraités. Le oui l’a emporté avec 58,24% des suffrages, avec une participation légèrement supérieure à 58%. Un moyen de lutter contre la hausse du coût de la vie dans un pays régulièrement classé parmi les plus chers au monde.

Le niveau de vie des retraités s’érode Pierre-Yves Maillard, président de la Fédération syndicale suisse

Pour louer un appartement de trois pièces en ville, il vous faudra débourser au moins 3000 francs suisses, soit 3150 euros. Boire un café vous coûtera plus de cinq francs. En Suisse, les pensions mensuelles de la sécurité mensuelles sociale sont plafonnées à 2450 francs suisses, soit 2570 euros) pour une personne seule, et à 3675 francs pour un couple marié. Auprès de l’AFP, Pierre-Yves Maillard, président de la Fédération syndicale suisse ayant milité pour ce 13ᵉ mois de pension, applaudit un résultat "historique". "Il y a, comme partout, une crise de pouvoir d’achat en Suisse. Le niveau de vie des retraités s’érode", souligne-t-il.

Si l’initiative a largement été soutenue par les partis de gauche, les parties de droite et centristes ainsi que le gouvernement s’y sont opposés. Ce dernier avait chiffré l’augmentation proposée à plus de quatre milliards de francs suisses par an. Il avait rappelé que des augmentations d’impôts seraient nécessaires pour financer cette mesure, qui risquait de mettre en danger la stabilité financière du système de Sécurité sociale.

Ce vote intervient moins de deux ans après que les électeurs suisses ont décidé, de justesse, de relever l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans, comme pour les hommes. Ils ont refusé à 74,72% des voix, ce dimanche, de le repousser à 66 ans.