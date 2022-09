Face au gaz russe qui n'arrive plus, la France en importe-t-elle d’Azerbaïdjan ?

Toutes ces réactions renvoient à un accord, signé le 18 juillet entre l’Union européenne et Bakou, dans le domaine de l’énergie. Il prévoit en substance un "engagement à doubler la capacité du corridor gazier sud-européen afin de fournir chaque année au moins 20 milliards de mètres cubes d'ici à 2027 à l'UE". Et précise que dans les faits, "l'Azerbaïdjan a déjà augmenté ses livraisons de gaz naturel à l'UE, passant de 8,1 milliards de mètres cubes en 2021 à 12 milliards de mètres cubes prévus pour 2022". En effet, entre le mois de janvier et le mois d’août, le pays riche en hydrocarbures a "livré 7,3 milliards de mètres cubes" à l’Europe, a annoncé en grande pompe le ministre azerbaïdjanais de l'Énergie, Parviz Chahbazov. Soit une augmentation de 30% des livraisons par rapport à l’année dernière. En date du 13 septembre, le volume a atteint 7,8 milliards de mètres cubes de gaz, nous apprend la Commission européenne.

L’ambition de l’Europe est claire : diversifier ses importations et être moins dépendante du gaz russe, qui représentait 45% de ses importations en 2021, avant la guerre en Ukraine. "Cet engagement contribuera à la réalisation des objectifs de diversification du plan REPowerEU et aidera l'Europe à mettre un terme à sa dépendance au gaz russe", précisait le communiqué de l’accord du 18 juillet.