Face au réchauffement de la planète, la rumeur de "confinements climatiques" agite les milieux complotistes

Par ailleurs, la vidéo utilisée ne peut aucunement servir de preuve de "confinements climatiques" à venir. Tout simplement parce que les propos de Nicole Schwab dans l'extrait en question ne correspondent pas à la légende qui l'accompagne. Très précisément, on l'entend dire (en anglais dans la vidéo) : "Premièrement, cette crise nous a montré que les choses peuvent changer très rapidement lorsqu'on s'y met et lorsque nous ressentons une urgence immédiate pour nos vies. Et deuxièmement, elle nous a montré clairement que notre système n'est pas durable. Je considère donc qu'il s'agit d'une formidable occasion de procéder à un "Great reset" et profiter des énormes flux d'argent dont nous disposons pour créer un changement. Pour regarder en arrière et dire que maintenant, ce moment que nous avons choisi pour réellement placer la nature au cœur de notre économie." Rien à voir avec un quelconque confinement.

Il est cependant vrai qu'au cours de cette table ronde, Nicole Schwab évoque la pandémie et le "Great reset". Une formule au cœur des fantasmes de la complosphère. Pour rappel, cette expression est celle du titre d'un livre publié en 2020 par Klaus Schwab et Thierry Malleret. Dans l'ouvrage, les deux économistes présentent un programme qui appelle à profiter de la crise du Covid-19 pour envisager un "monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclu­sif, plus équitable et plus juste que celui dans lequel nous vivi­ons". À la manière du fameux "monde d'après" vanté par Emmanuel Macron en juin 2021, les deux auteurs imaginaient qu'à l'instar d'autres crises, l'épidémie représenterait "une fenêtre d'opportunité pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde". Il n'est question ni de dictature, ni d'asservissement des peuples.