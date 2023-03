"Fake News" : sans le nommer, l'OMS accuse Elon Musk de répandre de fausses informations

Début mars, le Dr Tedros avait déclaré aux journalistes que les États membres de l'OMS devraient bientôt entamer des négociations sur ce projet d'accord. Il vise notamment à régler les questions du partage de l'information et des inégalités d'accès aux vaccins observés entre pays riches et pays en développement face au Covid. L'accord permettrait aussi de renforcer les capacités nationales, régionales et mondiales de préparation, de détection, d'alerte et de réaction aux pandémies.