Non, ces images ne montrent pas des réfugiés ukrainiens néonazis en Croatie

Pour le contexte, un site d'information croate a relaté l’incident le 16 juillet. Selon lui, la police de Rijeka a été alertée le 13 juillet, vers 11h du matin, de la présence de ces hommes au bar Morski Prasac. Dépêchées sur place, les autorités ont appris de la part du personnel du restaurant que les hommes s’étaient bien trouvés sur cette plage… dix jours plus tôt, soit début juillet.

Ces images ont donc bien été prises dans ce restaurant de Rijeka, comme évoqué par Antifa Vjesnik. Ce compte, qui est en fait un blog antifasciste, a mené l’enquête. Et d'après ses recherches, ces hommes ne sont pas des réfugiés ukrainiens mais des Hongrois, venus à Rijeka pour un rassemblement néonazi. On y apprend que la ville balnéaire reçoit chaque été un événement de Blood and Honour, groupuscule de musique néonazi et composé de nationalistes et de skinheads européens. En France, le mouvement a été dissout en 2019.