Manoir, jet privé et frais mirobolants : un collectif antivax pillé par sa médecin star

Ils voient des complots partout. Sauf dans leurs propres rangs. Une nouvelle fois, un membre d'un collectif complotiste et ouvertement anti-vaccin s'échappe avec la cagnotte. Cette fois-ci, la victime, c'est America's Frontline Doctor, un groupe de médecins anti-vaccin qui n'a cessé de vanter les bienfaits de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine en traitement du Covid-19. D'après les révélations publiées ce lundi 14 novembre par The Daily Beast, la fondatrice de ce collectif aurait dépensé au moins 10 millions de dollars dans l'achat d'un manoir, un voyage en jet privé et dans les salaires de son nouveau copain, un mannequin lingerie. Tout cela, sous le nez et la barbe de ses comparses.