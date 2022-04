Le prince Andrew perd son titre honorifique de la ville d'York

Cette décision a été prise à l'issue d'un vote à l'unanimité des élus locaux. Ainsi, le deuxième fils d'Elizabeth II, qui porte le titre de Duc de la ville du nord de l'Angleterre, s'est vu retirer la "Freedom ot the city of York" qui lui avait été accordé en 1987. Si autrefois, ce titre était associé à des fonctions importantes, il n'a désormais plus qu'une valeur honorifique. Depuis le mois de janvier, le prince Andrew, aujourd'hui âgé de 62 ans, a été privé de tout rôle officiel au sein de la famille royale d'Angleterre. De même, il ne peut plus utiliser son titre d'Altesse royale.