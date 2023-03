Meghan Markle remporte son combat judiciaire contre sa demi-sœur

La plainte avait été déposée en mars 2022, quelques mois après les révélations fracassantes de Meghan Markle et du prince Harry, au sujet de la monarchie britannique, au micro d'Oprah Winfrey. Irritée par des "déclarations manifestement fausses et malveillantes", portant atteintes à son image et à celle de leur père Thomas Markle, l'aînée a réclamé des milliers d'euros de dédommagement.