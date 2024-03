Photo officielle de Kate Middleton retirée : qu'est-ce qui cloche sur le cliché ?

Kensington Palace a diffusé ce dimanche une photo de Kate Middleton entourée de ses trois enfants. Sauf que plusieurs éléments intriguent sur ce cliché, le premier après l'intervention chirurgicale subie par la princesse. Disparition de l'alliance, cheveux problématiques et vêtements retouchés... Le cliché a été modifié.

L'image devait venir rassurer. Elle a créé l'effet inverse. À l'occasion de la Fête des mères, célébrée ce dimanche 10 mars au Royaume-Uni, Kensington Palace a publié une photo de Kate Middleton et de ses enfants. Souriant tous les quatre à pleines dents, ils envoient le message d'une famille heureuse et en pleine santé, alors que la princesse de Galles n'a fait aucune apparition publique depuis son intervention chirurgicale, il y a bientôt deux mois. Sauf que l'image a été visiblement modifiée, ce qu'a reconnu la principale intéressée.

Un échec de la retouche

Le premier élément qui a directement intrigué les internautes les plus observateurs est l'absence de la bague sur l'annuaire de Kate Middleton. Un oubli qui a rapidement été décrit comme un "échec de la retouche" par plusieurs commentateurs. Et de fait, c'est loin d'être le seul.

Plusieurs incohérences sont ainsi clairement visibles au niveau des vêtements. C'est la tenue de la princesse Charlotte qui est la moins bien réussie : un bout de la manche gauche disparait au niveau de sa jupe, comme le montre l'image ci-dessous, et le bas n'est pas correctement aligné avec le pull rose. Au-delà de la jeune Charlotte, la fermeture éclaire de la princesse de Galles s'arrête au niveau du cou, de manière peu naturelle, tandis que le bas du pull du prince Louis est entaillé par un bout de son pantalon.

Disparition de l'alliance de Kate, cheveux problématiques et vêtements non alignés... Plusieurs éléments visuels posent question sur ce cliché publié le dimanche 10 mars 2024 - Kensington Palace / Les Vérificateurs

Au-delà des tenues, ce sont également les cheveux de la mère et de sa fille qui interrogent. La longue chevelure blonde de Charlotte s'arrête brusquement au niveau de son épaule et le menton du prince George se fond dans les cheveux de Kate. Enfin, l'arrière-plan est quant à lui complètement problématique. Si certains détails, comme des fenêtres de travers, pourraient être liés à une mauvaise compression de l'image, d'autres éléments sont clairement la marque d'une manipulation. À titre d'exemple, le sol derrière le prince Louis n'est pas droit au niveau de son genou. Le genou de Charlotte disparait quant à lui dans l'herbe de leur résidence de Windsor.

Autant d'éléments qui ont poussé les agences internationales à retirer cette photo, diffusant un avertissement à tous leurs clients. "Il est apparu que l'image fournie par le palais de Kensington aujourd'hui de Kate et de ses enfants a été modifiée", a par exemple indiqué l'Agence France-Presse pour justifier cette décision. Dans un communiqué à ce sujet, un porte-parole de Associated Press évoque quant à lui "une incohérence dans l'alignement de la main gauche de la princesse Charlotte". Reuters a également affirmé avoir retiré l'image "à la suite d'un examen post-publication".

Mais alors, comment expliquer ce raté ? Si certains s'inquiètent d'une image générée par intelligence artificielle, les incohérences citées plus haut ne confirment pas cette hypothèse. La piste d'une photo créée de toute pièce, comme pour y ajouter le visage de Kate Middleton, ne semble pas non plus être corroborée par les indices visuels. À l'heure actuelle, la version privilégiée par les éléments observés est celle d'une erreur lors de la retouche du cliché. L'auteur peut avoir par exemple combiné plusieurs photos d'une même session afin de faire en sorte que tous les enfants soient souriants. Si rien ne permet de confirmer avec certitude cette hypothèse, c'est celle présentée ce lundi par Kensington Palace. Dans un message publié sur Instagram et signé par Kate Middleton, la princesse de Galles affirme s'être "essayée à l'édition" et s'excuse pour la "confusion" qu'a entrainé la publication de cette photo "retouchée".

