"Elle est libre" : Fariba Adelkhah, franco-iranienne détenue en Iran, est sortie de prison

Des pays comme la France, dont sept ressortissants étaient jusqu'ici détenus en Iran, n'hésitent plus à accuser Téhéran d'en faire des "otages d'État". Téhéran a fait valoir que tous les étrangers sont détenus en vertu des lois intérieures de l'Iran et s'est dit prêt à des échanges de prisonniers.

Outre Fariba Adelkhah, le Français Benjamin Brière a été arrêté en mai 2020 et condamné à huit ans et huit mois d'emprisonnement pour espionnage. Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris ont été arrêtés en mai alors qu'ils faisaient du tourisme en Iran.