Faux noms et fausse mort : un homme, accusé de viol et qui fuyait la justice américaine, extradé depuis l'Écosse

Pendant plusieurs années, il aura tenté de berner la justice. Avant d'être confondu par son ADN. Un Américain de 36 ans accusé d'avoir simulé sa propre mort pour échapper à une accusation de viol dans l'Utah a été expulsé aux États-Unis, ont déclaré les autorités écossaises ce vendredi 5 janvier. Une extradition qui met fin à une cavale mouvementée, au cours desquelles le trentenaire aux nombreux patronymes avait fini par simuler sa mort avant de réapparaitre au Royaume-Uni.

Huit noms et une fausse mort

Tout commence en 2018. Une analyse en laboratoire dans l'Ohio révèle que le suspect d'un viol commis cette année-là correspond avec un autre profil ADN. Celui d'un homme qui avait fait l'objet d'une enquête dix ans plus tôt, dans le cadre d'une affaire d'agression sexuelle à Orem, dans l'Utah. Derrière ces deux agressions, un seul et même homme. Celui que la justice américaine appelle Nicholas Rossi, mais dont le nom tel qu'il apparait à l'état civil est Nicholas Alahverdian. Au total, l'homme va utiliser pas moins de huit pseudonymes au fil des années pour brouiller les pistes.

Mais l'ADN ne ment pas. Tout au long des investigations, la justice américaine va découvrir que l'homme revient dans une multitude d'affaires d'agression sexuelle, de harcèlement et même d'enlèvements, commis entre 2007 et 2019 dans quatre États américains. "Les rapports de police ont été obtenus dans le Rhode Island, l'Ohio, l'Utah et le Massachusetts", pouvait-on lire dans le mandat d'arrêt délivré en 2020. S'il changeait d'identité, l'homme avait le même mode opératoire. "Il rencontrait des femmes en ligne, finissait par avoir des comportements inappropriés avec la victime, menaçait de se faire du mal et disait ensuite à la police que c'était la femme qui l'avait agressé", toujours selon le même document cité par la presse. Nicholas Rossi a également été marié, et des ordonnances de protection ont été déposées contre lui par chacune de ses anciennes compagnes.

Confondu par la génétique, l'homme a alors décidé de tenter le tout pour le tout. Simuler sa propre mort. Pour mettre son plan à exécution, le trentenaire a commencé par déclarer il y a quatre ans qu'il souffrait d'un lymphome à un stade avancé et qu'il ne lui restait quelques semaines à vivre. Il avait ensuite fait publier une notice nécrologique en ligne le 29 février 2020, avant de disparaître.

C'est finalement au Royaume-Uni que sa trace est retrouvée. Ou plutôt celle d'un certain Arthur Knight. En octobre 2021, l'homme est hospitalisé dans un établissement de Glasgow atteint du Covid-19. Reconnu par des soignants grâce à ses tatouages visibles sur la notice d'Interpol, il rétorque qu'il est un orphelin irlandais. Et plaide qu'il n'a jamais mis les pieds sur le sol américain. Pas de quoi berner les enquêteurs. En janvier 2022, l'homme est arrêté et les autorités assurent que Nicholas Rossi vivait sous cette fausse identité en Écosse.

Une affirmation démentie par le principal intéressé. Face aux accusations, il répond avoir été "piégé" par les autorités qui auraient pris ses empreintes digitales et réalisé les tatouages à son insu alors qu'il était inconscient. De quoi donner lieu à une longue bataille judiciaire, au cours de laquelle le violeur présumé est apparu dans un fauteuil roulant, utilisant un masque à oxygène et parlant avec un accent britannique. Au-delà de l'accent britannique jugé "peu convaincant" par la presse locale, un médecin avait qualifié ses jambes de "fortes et athlétiques". En août dernier, un tribunal d'Édimbourg l'avait officiellement identifié et accepté l'extradition de cet homme, "aussi malhonnête et trompeur qu'évasif et manipulateur".

Ce vendredi, la police écossaise a donc confirmé avoir "aidé les agences partenaires à extrader un homme de 36 ans", mettant fin à des années de cavale.