Femmes et enfants détenus en Syrie : le Comité contre la torture de l'Onu épingle la France

"Le Comité contre la torture des Nations Unies le confirme : notre pays fait le choix d'abandonner des enfants et leurs mères en zone de guerre en ayant parfaitement conscience de la souffrance qu'ils endurent et des violences auxquelles ils sont exposés", a de son côté réagi Me Marie Dosé, avocate de familles de femmes et d'enfants retenus dans les camps du Nord-Est syrien. "Cent cinquante enfants et leurs mères affrontent un cinquième hiver" dans ces camps sous contrôle des forces kurdes, a-t-elle rappelé.