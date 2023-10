Fentanyl : un sénateur américain accuse des entreprises chinoises d'alimenter le trafic

Le gouvernement de Joe Biden a annoncé, mardi 3 octobre, des sanctions contre un réseau chinois de producteurs de drogue, notamment de fentanyl. Ces sanctions concernent 28 personnes et entités, notamment en Chine mais aussi au Canada, et auxquelles est désormais interdit l'accès au marché financier américain. "Nous savons que la chaîne mondiale d'approvisionnement de fentanyl, qui aboutit à la mort d'Américains, commence le plus souvent avec des entreprises de produits chimiques en Chine", a accusé Merrick Garland, ministre de la Justice, lors d'une conférence de presse.

Dès le lendemain, la Chine s'est dite "fermement opposée" à ces sanctions dans un communiqué transmis à l'AFP. "La crise du fentanyl aux États-Unis est enracinée dans le pays lui-même", a estimé le ministère chinois des Affaires étrangères, précisant avoir adressé une protestation "solennelle". "Au lieu de brandir leur gros bâton de sanctions et de rejeter la faute sur d'autres, les États-Unis devraient [...] renforcer leurs contrôles", a fustigé la diplomatie chinoise.