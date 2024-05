Fermeture d’Al-Jazeera : le Hamas accuse Israël de "cacher la vérité" sur la guerre à Gaza

La chaîne d'information qatarie Al-Jazeera n'est plus disponible en Israël depuis ce dimanche après-midi. Une décision radicale annoncée en début de journée par le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou. Dans un communiqué, le Hamas accuse l'État hébreu de vouloir "cacher la vérité" sur la réalité de la guerre à Gaza.

La décision a été prise par le gouvernement israélien "à l’unanimité". Dans un message posté ce dimanche matin sur le réseau X, Benyamin Nétanyahou a annoncé la fermeture pure et simple de la chaîne qatarie Al-Jazeera. Elle est effective depuis le milieu d'après-midi, a pu constater l'AFP. Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Communication Shlomo Karhi avait annoncé la saisie avec "effet immédiat" de l’ensemble des équipements servant à diffuser les contenus de la chaîne : caméras, micros, tables de montage, serveurs, ordinateurs ou encore téléphones portables.

La fermeture d’Al-Jazeera intervient au moment où le Hamas accuse Israël de vouloir "saboter" les efforts de médiation internationaux en vue d'une trêve à Gaza, associée à une libération d'otages retenus dans le territoire palestinien. Dans un communiqué publié sur Telegram, ses dirigeants dénoncent "l'apogée d'une guerre contre les journalistes de la part d'Israël", estimant que l'Etat hébreu cherche à "cacher la vérité" sur la guerre à Gaza.

Une chaîne déjà ciblée sur le terrain

De son côté, la direction d’Al-Jazeera dénonce "un acte criminel d'Israël qui viole le droit humain de l'accès à l'information". Chef du bureau de la chaîne en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, Walid al-Omari a expliqué à l’antenne que la décision comprenait l’arrêt de la diffusion en arabe et en anglais ainsi que la fermeture des bureaux à l’intérieur des frontières d’Israël. Selon lui, elle intervient "après une campagne des ministres d’extrême droite" au sein du gouvernement.

Ces derniers mois l'armée israélienne a affirmé à plusieurs reprises que des journalistes d'Al-Jazeera étaient "des agents terroristes" affiliés au mouvement islamiste palestinien Hamas et à son allié du Jihad islamique à Gaza. La chaîne nie ces accusations et accuse Israël de cibler systématiquement ses employés dans la bande de Gaza. Au moins deux journalistes d'Al-Jazeera y ont été tués depuis le début de la guerre le 7 octobre et son chef de bureau à Gaza a été blessé.

Le Parlement israélien a voté début avril une loi permettant d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l'Etat, un texte visant la chaîne qatarie. Ce texte approuvé selon une procédure accélérée et à une très large majorité permet au Premier ministre d'interdire la diffusion du média visé et de fermer ses bureaux.