14-Juillet : cinq choses à savoir sur le Premier ministre indien Narendra Modi, l'invité d'honneur controversé

Le Premier ministre indien est à la tête de ce que l'on surnomme généralement la plus grande démocratie du monde. C'est aussi, depuis quelques semaines, le dirigeant du plus grand peuple de la planète. En avril dernier, l'Inde a dépassé la Chine au rayon des pays les plus peuplés. Narendra Modi, 72 ans, est désormais à la tête du gouvernement d'un pays de plus de 1,42 milliard d'habitants, selon une projection des Nations unies. Soit l'équivalent de plus de trois fois la population de l'Union européenne.