Fille d'un proche du Kremlin tuée : des partisans russes à l'origine de l’attentat ?

Ilya Ponomarev a relayé à la télévision une déclaration après avoir eu le feu vert du groupe : "Nous, militants, militaires et politiciens russes, déclarons que le président Poutine usurpe l’autorité, a modifié la Constitution et déclenché une guerre fratricide entre les peuples slaves et envoyé les soldats russes à une mort (…) insensée. Nous croyons que les personnes privées de leurs droits ont le droit de se rebeller contre les tyrans. Poutine sera déposé et détruit !".

Selon l'ancien membre de la Douma, qui vit actuellement à Kiev, il s'agirait d'un groupe de partisans russes qui tentent de renverser le régime de Poutine par des opérations clandestines. Le Guardian indique que cette information n'a pas pu être vérifiée.