Matteo Messina Denaro, le "diabolique" parrain mafieux resté insaisissable pendant 30 ans

Après l'arrestation de Toto Riina, Messina Denaro poursuivit sa stratégie de terreur tous azimuts de la mafia, fournissant un soutien logistique pour organiser des attentats à Florence, Milan et Rome, qui firent au total une dizaine de morts et une centaine de blessés. Grâce à sa discrétion, il évite de justesse une arrestation en 1997. Cela ne l'empêche pas de mener grand train : dans une biographie publiée en 2020, on apprend qu'il s'offre des virées dans Palerme en Porsche ou BMW et fréquente alors les meilleurs restaurants de la ville. Adepte de Rolex en or et de vêtements griffés, ce passionné de jeux vidéo et de BD traîne aussi une réputation de grand séducteur.

Au fil des ans, la police italienne multiplie les arrestations et les saisies de biens dans son entourage. "Diabolik", du nom d'un criminel protagoniste d'une célèbre BD italienne, est alors condamnée par contumace en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtres. Des centaines de policiers et carabiniers participent à sa traque. L'homme gère malgré tout ses "affaires" en communiquant sous le pseudonyme "Alessio" à travers des "pizzini", ces messages écrits sur de petits morceaux de papier, appréciés des mafieux pour leur discrétion par rapport aux téléphones portables.

La stratégie d'isolement a mis finalement près de 20 ans à porter ses fruits tellement son réseau de soutien était important. Sur la liste du ministère de l'Intérieur des six criminels les plus recherchés en Italie, Matteo Messina Denaro occupait la première place.