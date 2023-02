Fin du "zéro Covid" en Chine : un "miracle" et "une transition en douceur", selon Pékin

Loin d'être brutale, la levée du protocole sanitaire en Chine se serait déroulée sans accroc. C'est en tout cas ce que défend Pékin : les principaux dirigeants chinois ont affirmé, jeudi 16 février, que la sortie du pays de leur politique très stricte de zéro Covid était un "miracle", et même une "grande victoire décisive", selon les médias d'État.

La Chine a connu une explosion d'infections après avoir levé ses très strictes mesures sanitaires à partir de début décembre, un protocole vivement critiqué par la population. Cette bascule rapide faisait craindre que le pays le plus peuplé du monde ne devienne un terreau fertile pour de nouvelles souches plus transmissibles ou plus graves. De nombreux pays avaient rapidement imposé de nouvelles restrictions aux voyageurs en provenance de Chine, invoquant un manque de transparence sur l'ampleur de l'épidémie, ce qui avait provoqué la colère de Pékin.