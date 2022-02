Finale du Super Bowl : 7 millions de dollars les 30 secondes, le prix du spot de pub explose

Mais qu'on ne s'y trompe pas, pour les annonceurs, c'est une excellente affaire. Rien dans le monde des médias n'est en effet à la hauteur de l'exposition que le Super Bowl peut leur offrir : 96,4 millions de téléspectateurs pour l’édition 2021. "C'est un terrain publicitaire unique parce qu'il peut encore toucher 100 millions de personnes", rappelle Charles Taylor, professeur de marketing à l'université de Villanova, sur CNNBusiness. A titre de comparaison, le programme télévisé non sportif le plus regardé aux États-Unis en 2021, à savoir l'interview de Harry et Meghan, n'a réuni que 21 millions de téléspectateurs.