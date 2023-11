Financement du Hamas : le leader du mouvement détient-il réellement une fortune de 5 milliards de dollars ?

Or, ce sont justement ces finances qui nous intéressent. Selon un rapport du Washington Institute for Near East Policy rendu le 25 octobre dernier à la Chambre des représentants des États-Unis, les ressources du groupe considéré comme terroriste par Washington proviennent principalement de deux canaux : les taxes sur les produits de contrebande qui passent par les tunnels contrôlés par le Hamas et le soutien de "donateurs internationaux". Le 18 octobre, certains d'entre eux ont d'ailleurs été sanctionnés par le Trésor américain, qui ciblé les activités de huit personnes décrites comme "des facilitateurs financiers" ainsi que celles d'une société de cryptomonnaie. "Le Hamas en tant que mouvement politique se finance majoritairement par les dons de bienfaiteurs, de mécènes privés, voire d'États dans le cas de l'Iran", précise également l'économiste Taher Labadi.

Par ailleurs, les dirigeants du Hamas se sont engagés dans d'autres activités, telles que "des projets immobiliers en Arabie saoudite, en Syrie et à Dubaï", ajoute le rapport du think tank américain. "Le Hamas a amassé d'énormes richesses et ressources grâce à des transactions immobilières clandestines", commentait à la mi-octobre secrétaire adjointe au Trésor américain, Elizabeth Rosenberg.