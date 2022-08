Au bord des larmes, la Première ministre finlandaise Sanna Marin défend son droit à la vie privée

Vive émotion mercredi en Finlande. Au bord des larmes, la Première ministre s'est de nouveau justifiée, à l'occasion d'un événement organisé par son parti social-démocrate, après la diffusion de vidéos la montrant en train de faire la fête. À Lathi, dans le sud du pays, elle a ainsi défendu son droit à la "joie" et à la "vie". "Je suis un être humain. J'aspire parfois aussi à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres", a-t-elle déclaré, la voix tremblante, rapporte l'AFP. Elle a également estimé que ces événements étaient "privés" et a assuré ne pas avoir "manqué un seul jour de travail".

Depuis la semaine dernière, la Première ministre finlandaise est la cible d'une importante polémique alors qu'une vidéo la montrant en train de danser avec des amis et des célébrités a été diffusée par la presse. Certains lui ont reproché un comportement inapproprié de la part d'une cheffe de gouvernement et d'autres ont défendu son droit à profiter d'un événement privé avec ses amis.