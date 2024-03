Quels sont les pays les plus heureux du monde ? Découvrez le classement

Les Nations unies ont publié mercredi leur rapport annuel sur le bonheur dans le monde. La Finlande arrive en tête pour la septième année consécutive. La France, de son côté, reste de justesse dans le top 30.

Dans un monde en proie en crise et à l'incertitude, dans quel pays fait-il (encore) bon vivre ? Le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations unies s'est penchée sur cette question et a publié mercredi son rapport annuel sur le bonheur dans le monde*. Il est basé sur l'évaluation que les gens font de leur bonheur, ainsi que sur des données économiques et sociales, en fonction de six facteurs clés (le soutien social, le revenu, la santé, la liberté, la générosité et l'absence de corruption).

Les pays nordiques en force

Il ressort de cette édition, qui porte sur les années 2021 à 2023, que la Finlande consolide sa première place (7.781 sur 10), une position à laquelle le pays scandinave termine pour la septième année consécutive. La proximité avec la nature et le bon équilibre entre travail et vie privée constituent la clé de la satisfaction des Finlandais, estime Jennifer De Paola, chercheuse spécialisée dans cette thématique à l'Université d'Helsinki. "La société finlandaise est imprégnée d'un sentiment de confiance, de liberté et d'un niveau élevé d'autonomie", ce qui conduit sans doute les habitants à avoir une "compréhension plus accessible de ce qu'est une vie réussie", par rapport à d'autres pays, souligne-t-elle.

World Hapiness Report 2024

Les autres États nordiques figurent tous au sommet de ce classement, avec le Danemark (2e, 7.583), l'Islande (3e, 7.525) et la Suède (4e, 7.344). Seule la Norvège (7e, 7.302) compte un léger wagon de retard. Plus surprenant au vu du contexte actuel, Israël (7.341) figure à la cinquième place. "Les évaluations de la vie ont fortement chuté en Israël (depuis le début de la guerre contre le Hamas), de 0,9 sur l'échelle de 10 points", précise le rapport. Mais comme les données portent sur trois années, cette dégradation du bonheur est minorée. "Seulement un tiers (de cette baisse)" est retranscrite, dans les faits, dans la moyenne de l'État hébreu.

À noter que "parmi les dix premiers, seuls les Pays-Bas et l'Australie comptent plus de 15 millions d'habitants. Au sein des vingt premiers, seuls le Canada et le Royaume-Uni comptent plus de 30 millions d'habitants", pointe le rapport. Cela tendrait à faire penser qu'il existe un lien entre une population relativement réduite et de bonnes conditions de vie. D'autant plus qu'aucun des pays les plus peuplés ne figure parmi les premières positions.

La France décevante 27e

Par ailleurs, toujours dans le haut du panier, le Costa-Rica et le Koweït font une entrée fracassante, respectivement aux positions 12 et 13, dans un top 20 que quittent les États-Unis (23e) et l'Allemagne (24e) pour la première fois depuis une décennie. La France, elle, est encore plus loin puisqu'elle n'occupe que le 27e rang, derrière des pays comme le Mexique, les Émirats arabes unis ou encore l'Uruguay.

Les plus forts reculs dans l'indice de bonheur depuis la période 2006-10 concernent l'Afghanistan, désormais bon dernier (143e) et qui pâti du retour au pouvoir des talibans, le Liban (142e), qui s'enfoncent dans l'extrême pauvreté, et la Jordanie (125e). De leur côté, la Serbie (37e), la Bulgarie (90e) et la Lettonie (46e) affichent les plus fortes progressions. La Russie et l'Ukraine occupent respectivement les 72e et 105e places du classement.

Les trente pays les moins heureux dans le monde. - World Hapiness Report 2024

En prenant un peu plus de recul, il est intéressant de constater que le ressenti varie, parfois très fortement, en fonction des catégories d'âge. L'exemple de la France est particulièrement frappant : le vote des moins de 30 ans classe le pays 48e tandis que celui des plus de 60 ans le positionne à la 25e position. De même, l'avis des jeunes lituaniens est bien plus favorable (1e) que celui des populations plus âgées (44e), ce qui explique sa 19e place.

De manière générale, contrairement à ce que laisse penser la tendance dans l'Hexagone, le sentiment de bonheur semble plus fort chez les jeunes générations que chez les plus âgées dans la plupart des régions, mais pas toutes. Le fossé générationnel paraît, dans tous les cas, se creuser, ce qui est jugé "inquiétant" par les auteurs. Un phénomène à surveiller dans les prochaines années.

*L'étude a été réalisée avec des données récoltées entre 2021 et 2023 dans 143 pays par le Gallup World Poll. Pour ce faire, environ un millier de personnes sont interrogées chaque année et dans chaque pays. Elles doivent évaluer l'ensemble de leur vie actuelle sur une échelle de 0 à 10.