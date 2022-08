Finlande : "en solidarité" avec la Première ministre Sanna Marin, des femmes publient des vidéos de fête

Depuis jeudi 18 août, la Première ministre de 36 ans est au cœur d’une vive polémique. En cause, une vidéo qui la montre en train de chanter et de danser avec des amis, au cours d'une soirée manifestement arrosée dans un appartement. Il n’en fallait pas plus pour l’opposition finlandaise et les détracteurs du gouvernement de Sanna Marin.

D'aucun mettent en cause sa manière de danser, jugée peu respectable pour une haute responsable politique, ou encore la temporalité de la vidéo, alors que le pays est en pleine demande d’adhésion à l’Otan. Certains internautes ont même cru déceler dans la vidéo des allusions de certains convives à la consommation de cocaïne. La Première ministre finlandaise, qui assume totalement la vidéo, a néanmoins nié avoir consommé de la drogue.