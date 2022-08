Finlande : filmée au cours d'une fête arrosée, la Première ministre au cœur d'une (nouvelle) polémique

Sanna Marin a déjà plusieurs fois été montrée du doigt par ses opposants, depuis qu'elle est devenue Première ministre de ce pays nordique de 5,5 millions d'habitants, à seulement 34 ans, en décembre 2019. Ses choix vestimentaires, qu'elle assume sans rougir, sont presque à chaque fois en cause. Ainsi, elle n'a pas hésité à porter un perfecto de cuir au cours de visites officielles, comme celle qu'elle a effectuée en avril dernier en Suède. Sanna Marin était à Stockholm pour discuter avec son homologue suédoise d'une possible adhésion conjointe à l'Otan, un premier entretien crucial qui allait déboucher un mois plus tard sur une candidature historique des deux pays, sur fond de menace russe sur la région.