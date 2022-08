Finlande : les voitures de luxe des Russes patientent dans les parkings

Pour beaucoup de voyageurs russes, il serait frustrant de ne pas avoir le droit de se rendre en Europe. "Tout le monde devrait pouvoir voyager", déclare Pavel Alekhin, un athlète professionnel russe en route pour un festival du vélo à Bâle. Le touriste russe Vadim wan der Berg témoigne que la situation est "très difficile", de nombreux Russes n'ayant plus l'opportunité de prendre l'avion pour le travail ou les études. "On attend tous que ça s'arrête", affirme-t-il, "nous voulons que la situation redevienne normale dans le monde entier, dans notre pays et aussi en Ukraine."