Finlande : visée par des plaintes pour ses fêtes, la Première ministre Sanna Marin blanchie

Pas de poursuites contre Sanna Marin. Les plaintes pour mauvaise conduite visant la Première ministre finlandaise ont été classées sans suite, après la diffusion cet été d'une vidéo controversée la montrant en train de s'amuser avec des amis. Le chancelier de la Justice, un poste officiel en Finlande chargé d'examiner la légalité de l'action des membres du gouvernement, "ne voit aucune raison de suspecter la Première ministre de conduite illégale dans le cadre de ses activités ou d'avoir négligé ses fonctions officielles", a-t-il annoncé dans un communiqué.

Plusieurs dizaines de plaintes avaient été adressées au chancelier après la fuite fin août sur les réseaux sociaux d'une vidéo montrant la dirigeante de 36 ans dansant et s'amusant avec des amis et des célébrités locales. L'affaire avait fait le tour du monde et soulevé tant la question du comportement des dirigeants dans leur vie privée que celles d'accusations jugées excessives portées contre les femmes au pouvoir.