Flashé à 388 km/h en Belgique, un chauffard pourrait échapper aux sanctions

D'ordinaire, on désigne comme grands excès de vitesse ceux où le véhicule est enregistré à plus de 30 ou 40 km/h au-dessus des limitations en vigueur. En Belgique l'an passé, un automobiliste s'est pourtant illustré en faisant bien pire. Chez nos voisins, la presse rapporte qu'un chauffard a été flashé à 388 km/h, alors qu'il circulait sur une autoroute où la vitesse maximale est de 120 km/h. Plus étonnant encore, l'homme au volant pourrait éviter les sanctions normalement appliquées pour un tel délit.