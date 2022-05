Football amateur : enquête ouverte pour "suspicion de fraude" après la victoire 22-1 d’un club de Régional 2

Mais ce score fleuve est pour le moins surprenant. Lors du match aller entre le FC Septèmes et l’équipe de Arles, les Séptemois s’étaient imposés sur le score de 4 à 1, une victoire qui n’avait souffert d’aucune contestation. Lors de ce match retour, un seul des onze titulaires du match aller était présent sur le terrain et le joueur qui a officié dans les cages n’avait jamais joué au poste de gardien de but avant cette rencontre.

Le club de l’AC Arles a posté sur ses réseaux sociaux une image de la victoire de son équipe contre le FC Septèmes accompagnée d’un message de félicitation rappelant que le club a repris la tête du championnat. Bien évidemment, les critiques ont fusé dans les commentaires : "tricheurs", "escrocs", "honteux".