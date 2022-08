Elon Musk affirme vouloir acheter Manchester United... avant d'avouer qu'il s'agissait d'une blague

Elon Musk bientôt patron de Cristiano Ronaldo ? Connu pour ses déclarations provocatrices et imprévisibles sur Twitter, réseau social qu'il a failli acheter avant de renoncer, Elon Musk a affirmé dans un tweet mardi soir qu'il voulait acheter le club anglais de football de Manchester United. À la suite d'un tweet, où le patron de Tesla et de SpaceX affirme soutenir "l'aile gauche du parti républicain et l'aile droite du parti démocrate", il écrit : "Et j'achète Manchester United, de rien".